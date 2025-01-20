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Тигренята в екопарку під Харковом уже перетворюються на справжніх хижаків

Суспільство 19:52   20.01.2025
Олена Нагорна
Тигренята в екопарку під Харковом уже перетворюються на справжніх хижаків Скриншот

Бенгальським білим тигренятам Леї та Лясі, які народилися в харківському екопарку, вже по вісім місяців.

Як розповів представник екопарку, сестрички хоч ще граються як маленькі кошенята, кожна вже важить близько 50 кілограмів. Тигренята з’їдають по 2,5-3 кілограми м’яса на день і вже перетворюються на справжніх хижаків.

“Це раціон вже практично дорослих тигрів. Але ще граються як маленькі кошенята. У такій грі вони навчаються полювати. Це все ж таки хижаки. Граючи одна з одною, вони полюють”, – розповів представник екопарку.

Відео: фейсбук екопарку

Нагадаємо, двоє білих тигренят народилися в екопарку влітку 2024 року.

Читайте також: Леді з характером: біле тигреня Лею показали в харківському екопарку

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 19:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бенгальським білим тигренятам Леї та Лясі, які народилися в харківському екопарку, вже по вісім місяців.".