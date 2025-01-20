Тигренята в екопарку під Харковом уже перетворюються на справжніх хижаків
Скриншот
Бенгальським білим тигренятам Леї та Лясі, які народилися в харківському екопарку, вже по вісім місяців.
Як розповів представник екопарку, сестрички хоч ще граються як маленькі кошенята, кожна вже важить близько 50 кілограмів. Тигренята з’їдають по 2,5-3 кілограми м’яса на день і вже перетворюються на справжніх хижаків.
“Це раціон вже практично дорослих тигрів. Але ще граються як маленькі кошенята. У такій грі вони навчаються полювати. Це все ж таки хижаки. Граючи одна з одною, вони полюють”, – розповів представник екопарку.
Відео: фейсбук екопарку
Нагадаємо, двоє білих тигренят народилися в екопарку влітку 2024 року.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, тигры, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 19:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бенгальським білим тигренятам Леї та Лясі, які народилися в харківському екопарку, вже по вісім місяців.".