Сегодня 21 января: какой праздник и день в истории

21 января 2001 года Пола Маккартни признали первой в мире рок-звездой – долларовым миллиардером. В 1990-м около 3 млн украинцев взялись за руки, соединив Ивано-Франковск, Львов и Киев. В 1978-м совершил самосожжение украинский диссидент Олекса Гирнык. В 1959-м создали Европейский суд по правам человека. В 1934-м в эксплуатацию ввели Харьковский турбогенераторный завод (“Турбоатом”). В 1796-м открыли метод вакцинации от натуральной оспы. В 1793-м во Франции казнили короля Людовика XVI. В 1506-м создали армию Ватикана.

Праздники и памятные даты 21 января

21 января в мире – Международный день объятий.

Также сегодня: Международный день тренировочных штанов, День «Обними своего щенка», День злакового батончика.

21 января в истории

21 января 1506 года создали армию Ватикана – Папскую швейцарскую гвардию. Подробнее.

21 января 1793 года французские революционеры казнили короля Людовика XVI. Подробнее.

21 января 1796 года был открыт метод вакцинации от натуральной оспы. Благодаря вакцинации этот смертельный вирус победили полностью. Подробнее.

21 января 1934 года в эксплуатацию ввели один из самых мощных и известных промгигантов Харькова — Харьковский турбогенераторный завод («Турбоатом»). Подробнее.

21 января 1959 года основали Европейский суд по правам человека. Подробнее.

21 января 1978 года украинский диссидент и политзаключенный Олекса Гирнык совершил самосожжение в Каневе – у могилы Тараса Шевченко. Так он протестовал против русификации Украины. Подробнее.

21 января 1990 года около трех миллионов украинцев взялись за руки, соединив Ивано-Франковск, Львов и Киев в канун Дня Соборности Украины.

21 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Монголией.

21 января 2001 года Пола Маккартни признали первой в мире рок-звездой – долларовым миллиардером. Об этом сообщило лондонское издание «The Sunday Times», которое традиционно составляет ежегодный рейтинг самых богатых музыкантов. Журналисты вместе с экспертами оценили состояние бывшего участника группы «The Beatles» в 713 миллионов фунтов стерлингов (на тот момент — 1,06 миллиарда долларов). Правда, лидером в списке богачей на тот момент сэр Пол стал по трагическим причинам – в 2000 году он унаследовал 138 миллионов фунтов стерлингов (после смерти в 1998-м жены Линды). В целом же за 2000 год Маккартни увеличил состояние на 163 млн фунтов – еще часть прибыли принесли продажи альбома «Beatles 1», который разошелся тиражом 12 миллионов копий, и публикация книги о The Beatles.

«Маккартни достаточно умело распоряжается своими деньгами, он не тратит много», — прокомментировал тогда редактор списка The Sunday Times Ян Коксон.

В 2024-м Маккартни еще раз засвидетельствовал свой статус миллиардера. Но уже не в долларах США, а в существенно более дорогих фунтах стерлингов. В ежегодном списке самых богатых людей Пол Маккартни стал первым британским музыкантом с состоянием в 1 миллиард фунтов (1,27 миллиарда долларов).

«Ежегодный список богачей The Sunday Times подсчитал, что состояние 81-летнего музыканта и его жены Нэнси Шевелл выросло на 50 миллионов фунтов с прошлого года благодаря туру Маккартни «Got Back» в 2023 году, росту стоимости его предыдущего каталога и каверу Бейонсе на песню The Beatles «Blackbird» в ее альбоме «Cowboy Carter». «Последняя» песня The Beatles «Now and Then» также была выпущена в ноябре и возглавила музыкальные чарты в США, Великобритании и других странах. Живые участники группы Маккартни и Ринго Старр завершили демо-трек, записанный в 1977 году покойным Джоном Ленноном, добавив звук гитары скончавшегося в 2001 году Джорджа Харрисона», — прокомментировало деятельность и финансовые успехи Маккартни издание AP.

В перечне самых богатых людей Великобритании, который в 2024 году составила The Sunday Times, Маккартни занял 165 место из 350. Среди музыкантов он является самым богатым, а среди деятелей культуры в общей сложности опережает даже «маму Гарри Поттера» писательницу Джоан Роулинг (у нее 945 миллионов фунтов стерлингов).

Однако сэр Пол не самый богатый музыкант в мире. Его «обходят» американские коллеги. По данным издания «Forbes», по состоянию на 2024 год, наибольшее состояние в мире было у американского репера Jay-Z – чистый капитал мужа Бейонсе оценивают в 2,5 миллиарда долларов. На втором месте – Тейлор Свифт с 1,6 млрд. Третья – Рианна (в 2024 году ее состояние оценивали в 1,4 млрд, а на пике успеха – в 1,7 млрд).

Церковный праздник 21 января

21 января чтят память преподобного Максима Исповедника. Подробнее.

Народные приметы

Если погода ясная, то весна будет хорошая.

Если небо днем чистое – ждите заморозков.

Что нельзя делать 21 января

Нельзя желать кому-нибудь зла.

Нельзя брать деньги взаймы.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя выходить на улицу до рассвета.