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Сегодня 21 января: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   21.01.2025
Оксана Горун
Сегодня 21 января: какой праздник и день в истории

21 января 2001 года Пола Маккартни признали первой в мире рок-звездой – долларовым миллиардером. В 1990-м около 3 млн украинцев взялись за руки, соединив Ивано-Франковск, Львов и Киев. В 1978-м совершил самосожжение украинский диссидент Олекса Гирнык. В 1959-м создали Европейский суд по правам человека. В 1934-м в эксплуатацию ввели Харьковский турбогенераторный завод (“Турбоатом”). В 1796-м открыли метод вакцинации от натуральной оспы. В 1793-м во Франции казнили короля Людовика XVI. В 1506-м создали армию Ватикана.

Праздники и памятные даты 21 января

21 января в мире – Международный день объятий.

Также сегодня: Международный день тренировочных штанов, День «Обними своего щенка», День злакового батончика.

21 января в истории

21 января 1506 года создали армию Ватикана – Папскую швейцарскую гвардию. Подробнее.

21 января 1793 года французские революционеры казнили короля Людовика XVI. Подробнее.

Казнь Людовика XVI короля Франции
Казнь Людовика XVI (гравюра 1793 г.) Источник: en.wikipedia.org

21 января 1796 года был открыт метод вакцинации от натуральной оспы. Благодаря вакцинации этот смертельный вирус победили полностью. Подробнее.

21 января 1934 года в эксплуатацию ввели один из самых мощных и известных промгигантов Харькова — Харьковский турбогенераторный завод («Турбоатом»). Подробнее.

21 января 1959 года основали Европейский суд по правам человека. Подробнее.

21 января 1978 года украинский диссидент и политзаключенный Олекса Гирнык совершил самосожжение в Каневе – у могилы Тараса Шевченко. Так он протестовал против русификации Украины. Подробнее.

Фото: galinfo.com.ua

21 января 1990 года около трех миллионов украинцев взялись за руки, соединив Ивано-Франковск, Львов и Киев в канун Дня Соборности Украины.

21 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Монголией.

21 января 2001 года Пола Маккартни признали первой в мире рок-звездой – долларовым миллиардером. Об этом сообщило лондонское издание «The Sunday Times», которое традиционно составляет ежегодный рейтинг самых богатых музыкантов. Журналисты вместе с экспертами оценили состояние бывшего участника группы «The Beatles» в 713 миллионов фунтов стерлингов (на тот момент — 1,06 миллиарда долларов). Правда, лидером в списке богачей на тот момент сэр Пол стал по трагическим причинам – в 2000 году он унаследовал 138 миллионов фунтов стерлингов (после смерти в 1998-м жены Линды). В целом же за 2000 год Маккартни увеличил состояние на 163 млн фунтов – еще часть прибыли принесли продажи альбома «Beatles 1», который разошелся тиражом 12 миллионов копий, и публикация книги о The Beatles.

«Маккартни достаточно умело распоряжается своими деньгами, он не тратит много», — прокомментировал тогда редактор списка The Sunday Times Ян Коксон.

В 2024-м Маккартни еще раз засвидетельствовал свой статус миллиардера. Но уже не в долларах США, а в существенно более дорогих фунтах стерлингов. В ежегодном списке самых богатых людей Пол Маккартни стал первым британским музыкантом с состоянием в 1 миллиард фунтов (1,27 миллиарда долларов).

«Ежегодный список богачей The Sunday Times подсчитал, что состояние 81-летнего музыканта и его жены Нэнси Шевелл выросло на 50 миллионов фунтов с прошлого года благодаря туру Маккартни «Got Back» в 2023 году, росту стоимости его предыдущего каталога и каверу Бейонсе на песню The Beatles «Blackbird» в ее альбоме «Cowboy Carter». «Последняя» песня The Beatles «Now and Then» также была выпущена в ноябре и возглавила музыкальные чарты в США, Великобритании и других странах. Живые участники группы Маккартни и Ринго Старр завершили демо-трек, записанный в 1977 году покойным Джоном Ленноном, добавив звук гитары скончавшегося в 2001 году Джорджа Харрисона», — прокомментировало деятельность и финансовые успехи Маккартни издание AP.

В перечне самых богатых людей Великобритании, который в 2024 году составила The Sunday Times, Маккартни занял 165 место из 350. Среди музыкантов он является самым богатым, а среди деятелей культуры в общей сложности опережает даже «маму Гарри Поттера» писательницу Джоан Роулинг (у нее 945 миллионов фунтов стерлингов).

Однако сэр Пол не самый богатый музыкант в мире. Его «обходят» американские коллеги. По данным издания «Forbes», по состоянию на 2024 год, наибольшее состояние в мире было у американского репера Jay-Z – чистый капитал мужа Бейонсе оценивают в 2,5 миллиарда долларов. На втором месте – Тейлор Свифт с 1,6 млрд. Третья – Рианна (в 2024 году ее состояние оценивали в 1,4 млрд, а на пике успеха – в 1,7 млрд).

Церковный праздник 21 января

21 января чтят память преподобного Максима Исповедника. Подробнее.

Народные приметы

Если погода ясная, то весна будет хорошая.

Если небо днем чистое – ждите заморозков.

Что нельзя делать 21 января

Нельзя желать кому-нибудь зла.

Нельзя брать деньги взаймы.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя выходить на улицу до рассвета.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 января 2001 года Пола Маккартни признали первой в мире рок-звездой – миллиардером. В 1990-м около 3 млн украинцев взялись за руки, соединив Ивано-Франковск, Львов и Киев".