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Сьогодні 21 січня: яке свято та день в історії

Календар 06:00   21.01.2025
Оксана Горун
Сьогодні 21 січня: яке свято та день в історії

21 січня 2001 року Пола Маккартні визнали першою у світі рок-зіркою – доларовим мільярдером. У 1990-му близько 3 млн українців взялися за руки, з’єднавши Івано-Франківськ, Львів та Київ. У 1978-му здійснив самоспалення український дисидент Олекса Гірник. У 1959-му створили Європейський суд з прав людини. У 1934-му в експлуатацію ввели Харківський турбогенераторний завод (“Турбоатом”). У 1796-му відкрили метод вакцинації від натуральної віспи. У 1793-му у Франції стратили короля Людовика XVI. У 1506-му створили армію Ватикану.

Свята та пам’ятні дати 21 січня

21 січня у світі – Міжнародний день обіймів.

Також сьогодні: Міжнародний день тренувальних штанів, День “Обійми своє цуценя”, День злакового батончика.

21 січня в історії

21 січня 1506 року створили армію Ватикану – Папську швейцарську гвардію. Докладніше.

21 січня 1793 року французькі революціонери стратили короля Людовика XVI. Докладніше.

Страта Людовіка XVI короля Франції
Страта Людовика XVI (гравюра 1793 р.) Джерело: en.wikipedia.org

21 січня 1796 року відкрито метод вакцинації від натуральної віспи. Винайшов вакцину англійський лікар Едвард Дженнер. У XX столітті з її допомогою вірусу вдалося позбутися повністю. Докладніше.

21 січня 1934 року в експлуатацію ввели один із найпотужніших і найвідоміших промгігантів Харкова – Харківський турбогенераторний завод (“Турбоатом”). Докладніше.

21 січня 1959 року заснували Європейський суд з прав людини. Докладніше.

21 січня 1978 року український дисидент та політв’язень Олекса Гірник здійснив самоспалення в Каневі – біля могили Тараса Шевченка. Так він протестував проти русифікації України. Докладніше.

Ілюстрація: galinfo.com.ua

21 січня 1990 року близько трьох мільйонів українців взялися за руки, поєднавши Івано-Франківськ, Львів та Київ напередодні Дня Соборності України.

21 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Монголією.

21 січня 2001 року Пола Маккартні визнали першою у світі рок-зіркою – доларовим мільярдером. Про це повідомило лондонське видання “The Sunday Times“, яке традиційно складає щорічний рейтинг найбагатших музикантів. Журналісти разом з експертами оцінили статки колишнього учасника групи “The Beatles” у 713 мільйонів фунтів стерлінгів (на той момент – 1,06 мільярда доларів). Щоправда, лідером у списку багатіїв на той момент сер Пол став із трагічних причин – у 2000 році він успадкував 138 мільйонів фунтів стерлінгів (після смерті у 1998-му дружини Лінди). Загалом же за 2000 рік Маккартні збільшив статки на 163 млн фунтів – ще частину прибутку принесли продажі альбому “Beatles 1”, який розійшовся тиражем 12 мільйонів копій, та публікація книги про “The Beatles”.

“Маккартні досить вміло розпоряджається своїми грошима, він не витрачає багато”, – прокоментував редактор списку “The Sunday Times” Ян Коксон.

У 2024-му Маккартні ще раз засвідчив свій статус мільярдера. Але вже не в доларах США, а в суттєво дорожчих фунтах стерлінгів. У щорічному списку найбагатших людей Пол Маккартні став першим британським музикантом зі статками в 1 мільярд фунтів (1,27 мільярда доларів).

“Щорічний список багатіїв “The Sunday Times” підрахував, що статки 81-річного музиканта та його дружини Ненсі Шевелл зросли на 50 мільйонів фунтів з минулого року завдяки туру Маккартні “Got Back” у 2023 році, зростанню вартості його попереднього каталогу та каверу Бейонсе на пісню “The Beatles” “Blackbird” у її альбомі “Cowboy Carter”. “Остання” пісня “The Beatles” “Now and Then” також була випущена в листопаді й очолила музичні чарти в США, Великій Британії та інших країнах. Живі учасники групи Маккартні та Рінго Старр завершили демотрек, записаний у 1977 році покійним Джоном Ленноном, додавши гітару Джорджа Гаррісона, який помер у 2001 році”, – прокоментувало діяльність та фінансові успіхи Маккартні видання AP.

У переліку найбагатших людей Великої Британії, який у 2024 році склала “The Sunday Times”, Маккартні посів 165 місце з 350. Серед музикантів він є найбагатшим, а серед діячів культури загалом випереджає навіть “маму Гаррі Поттера” письменницю Джоан Роулінг (у неї 945 млн фунтів стерлінгів).

Однак сер Пол не найбагатший музикант у світі. Його “обганають” американські колеги. За даними видання “Forbes”, станом на 2024 рік найбільший статок у світі був у американського репера Jay-Z – чистий капітал чоловіка Бейонсе оцінюють у 2,5 мільярда доларів. На другому місці – Тейлор Свіфт із 1,6 млрд. Третя – Ріанна (у 2024 році її статки оцінювали в 1,4 млрд, а на піку успіху – в 1,7 млрд).

Церковне свято 21 січня

21 січня вшановують пам’ять преподобного Максима Сповідника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо погода ясна, то весна буде гарною.

Якщо небо вдень чисте – чекайте заморозків.

Що не можна робити 21 січня

Не можна бажати комусь зла.

Не можна брати гроші в борг.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна виходити надвір до світанку.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 06:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 січня 2001 року Пола Маккартні визнали першою у світі рок-зіркою – мільярдером. У 1990-му близько 3 млн українців взялися за руки, з’єднавши Івано-Франківськ, Львів та Київ".