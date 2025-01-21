Сьогодні 21 січня: яке свято та день в історії

21 січня 2001 року Пола Маккартні визнали першою у світі рок-зіркою – доларовим мільярдером. У 1990-му близько 3 млн українців взялися за руки, з’єднавши Івано-Франківськ, Львів та Київ. У 1978-му здійснив самоспалення український дисидент Олекса Гірник. У 1959-му створили Європейський суд з прав людини. У 1934-му в експлуатацію ввели Харківський турбогенераторний завод (“Турбоатом”). У 1796-му відкрили метод вакцинації від натуральної віспи. У 1793-му у Франції стратили короля Людовика XVI. У 1506-му створили армію Ватикану.

Свята та пам’ятні дати 21 січня

21 січня у світі – Міжнародний день обіймів.

Також сьогодні: Міжнародний день тренувальних штанів, День “Обійми своє цуценя”, День злакового батончика.

21 січня в історії

21 січня 1506 року створили армію Ватикану – Папську швейцарську гвардію. Докладніше.

21 січня 1793 року французькі революціонери стратили короля Людовика XVI. Докладніше.

21 січня 1796 року відкрито метод вакцинації від натуральної віспи. Винайшов вакцину англійський лікар Едвард Дженнер. У XX столітті з її допомогою вірусу вдалося позбутися повністю. Докладніше.

21 січня 1934 року в експлуатацію ввели один із найпотужніших і найвідоміших промгігантів Харкова – Харківський турбогенераторний завод (“Турбоатом”). Докладніше.

21 січня 1959 року заснували Європейський суд з прав людини. Докладніше.

21 січня 1978 року український дисидент та політв’язень Олекса Гірник здійснив самоспалення в Каневі – біля могили Тараса Шевченка. Так він протестував проти русифікації України. Докладніше.

21 січня 1990 року близько трьох мільйонів українців взялися за руки, поєднавши Івано-Франківськ, Львів та Київ напередодні Дня Соборності України.

21 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Монголією.

21 січня 2001 року Пола Маккартні визнали першою у світі рок-зіркою – доларовим мільярдером. Про це повідомило лондонське видання “The Sunday Times“, яке традиційно складає щорічний рейтинг найбагатших музикантів. Журналісти разом з експертами оцінили статки колишнього учасника групи “The Beatles” у 713 мільйонів фунтів стерлінгів (на той момент – 1,06 мільярда доларів). Щоправда, лідером у списку багатіїв на той момент сер Пол став із трагічних причин – у 2000 році він успадкував 138 мільйонів фунтів стерлінгів (після смерті у 1998-му дружини Лінди). Загалом же за 2000 рік Маккартні збільшив статки на 163 млн фунтів – ще частину прибутку принесли продажі альбому “Beatles 1”, який розійшовся тиражем 12 мільйонів копій, та публікація книги про “The Beatles”.

“Маккартні досить вміло розпоряджається своїми грошима, він не витрачає багато”, – прокоментував редактор списку “The Sunday Times” Ян Коксон.

У 2024-му Маккартні ще раз засвідчив свій статус мільярдера. Але вже не в доларах США, а в суттєво дорожчих фунтах стерлінгів. У щорічному списку найбагатших людей Пол Маккартні став першим британським музикантом зі статками в 1 мільярд фунтів (1,27 мільярда доларів).

“Щорічний список багатіїв “The Sunday Times” підрахував, що статки 81-річного музиканта та його дружини Ненсі Шевелл зросли на 50 мільйонів фунтів з минулого року завдяки туру Маккартні “Got Back” у 2023 році, зростанню вартості його попереднього каталогу та каверу Бейонсе на пісню “The Beatles” “Blackbird” у її альбомі “Cowboy Carter”. “Остання” пісня “The Beatles” “Now and Then” також була випущена в листопаді й очолила музичні чарти в США, Великій Британії та інших країнах. Живі учасники групи Маккартні та Рінго Старр завершили демотрек, записаний у 1977 році покійним Джоном Ленноном, додавши гітару Джорджа Гаррісона, який помер у 2001 році”, – прокоментувало діяльність та фінансові успіхи Маккартні видання AP.

У переліку найбагатших людей Великої Британії, який у 2024 році склала “The Sunday Times”, Маккартні посів 165 місце з 350. Серед музикантів він є найбагатшим, а серед діячів культури загалом випереджає навіть “маму Гаррі Поттера” письменницю Джоан Роулінг (у неї 945 млн фунтів стерлінгів).

Однак сер Пол не найбагатший музикант у світі. Його “обганають” американські колеги. За даними видання “Forbes”, станом на 2024 рік найбільший статок у світі був у американського репера Jay-Z – чистий капітал чоловіка Бейонсе оцінюють у 2,5 мільярда доларів. На другому місці – Тейлор Свіфт із 1,6 млрд. Третя – Ріанна (у 2024 році її статки оцінювали в 1,4 млрд, а на піку успіху – в 1,7 млрд).

Церковне свято 21 січня

21 січня вшановують пам’ять преподобного Максима Сповідника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо погода ясна, то весна буде гарною.

Якщо небо вдень чисте – чекайте заморозків.

Що не можна робити 21 січня

Не можна бажати комусь зла.

Не можна брати гроші в борг.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна виходити надвір до світанку.