Три харьковских трамвая изменят маршруты 23 января
Трамваи №6, 8 и 27 в Харькове изменят маршруты с 9:00 до 15:30 23 января в связи с ремонтом пути.
В это время будет прекращено движение трамваев на пр. Героев Харькова, на участке от пл. Защитников Украины до ул. Академика Павлова, информирует пресс-служба горсовета со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.
Трамваи будут курсировать так:
№6: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова (в обратном направлении: ул. Кошкина) — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — разворотный круг «602-й микрорайон»;
№8: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — ул. Морозова — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — разворотный круг «602-й микрорайон»;
№8 (в обратном направлении): разворотный круг «602-й микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — ул. Полевая — ул. Добровольцев — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — пр. Байрона — разворотный круг «Ул. Одесская»;
№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова (в обратном направлении: ул. Кошкина) — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский».
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: движение, новости Харькова, рух, трамваи, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 18:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамваи №6, 8 и 27 в Харькове изменят маршруты с 9:00 до 15:30 23 января в связи с ремонтом пути.".