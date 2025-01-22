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Три харківські трамваї змінять маршрути 23 січня

Транспорт 18:32   22.01.2025
Олена Нагорна
Три харківські трамваї змінять маршрути 23 січня

Трамваї №6, 8 та 27 у Харкові змінять маршрути з 9:00 до 15:30 23 січня у зв’язку з ремонтом колії.

У цей час буде припинений рух трамваїв на пр. Героїв Харкова на ділянці від пл. Захисників України до вул. Академіка Павлова, інформує пресслужба міськради з посиланням на департамент будівництва та дорожнього господарства.

Трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова (у зворотному напрямку: вул. Кошкіна) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;

№8 (у зворотному напрямку): розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова (у зворотному напрямку: вул. Кошкіна) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників –  розворотне коло «Салтівське».

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 18:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї №6, 8 та 27 у Харкові змінять маршрути з 9:00 до 15:30 23 січня у зв’язку з ремонтом колії.".