Взрывы в Харькове: Терехов сообщает, что все «прилеты» были за городом
Фото: Anton Petrus
Два взрыва было слышно в Харькове около 21:00 и еще один — после 21:30.
Дополнено в 21:39. По информации мэра Игоря Терехова, два взрыва около 21:00 и еще один, который слышали после 21:30, прозвучали за пределами Харькова.
Дополнено в 21:25. По предварительным данным начальника ХОВА Олега Синегубова, обломки «Шахеда» обнаружили в Холодногорском районе Харькова. Еще одно попадание зафиксировали за пределами города. Информации о пострадавших на данный момент нет.
21:10. По меньшей мере два взрыва было слышно в Харькове около 21:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что над городом еще могут быть «Шахеды» и призвал быть осторожными.
Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что в небе был вражеский дрон.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Игорь Терехов, новости Харькова, Олег Синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 21:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два взрыва было слышно в Харькове около 21:00 и еще один — после 21:30.".