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Взрывы в Харькове: Терехов сообщает, что все «прилеты» были за городом

Происшествия 21:39   22.01.2025
Елена Нагорная
Взрывы в Харькове: Терехов сообщает, что все «прилеты» были за городом Фото: Anton Petrus

Два взрыва было слышно в Харькове около 21:00 и еще один — после 21:30.

Дополнено в 21:39. По информации мэра Игоря Терехова, два взрыва около 21:00 и еще один, который слышали после 21:30, прозвучали за пределами Харькова.

Дополнено в 21:25. По предварительным данным начальника ХОВА Олега Синегубова, обломки «Шахеда» обнаружили в Холодногорском районе Харькова. Еще одно попадание зафиксировали за пределами города. Информации о пострадавших на данный момент нет.

21:10. По меньшей мере два взрыва было слышно в Харькове около 21:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что над городом еще могут быть «Шахеды» и призвал быть осторожными.

Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что в небе был вражеский дрон.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 21:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два взрыва было слышно в Харькове около 21:00 и еще один — после 21:30.".