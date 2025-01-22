Вибухи в Харкові: Терехов інформує, що всі «прильоти» були за межами міста
Фото: Anton Petrus
Два вибухи було чутно в Харкові близько 21:00 та ще один – після 21:30.
Доповнено о 21:39. За інформацією мера Ігоря Терехова, два вибухи близько 21:00 та ще один, який чули після 21:30, пролунали за межами Харкова.
Доповнено о 21:25. За попередніми даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, уламки «шахеда» виявили в Холодногірському районі Харкова. Ще одне влучання зафіксували за межами міста. Інформації про постраждалих наразі немає.
21:10. Щонайменше два вибухи було чутно в Харкові близько 21:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що над містом ще можуть бути “шахеди” і закликав бути обережними.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що в небі був ворожий дрон.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибухи, новини Харкова, Олег Синегубов, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 21:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два вибухи було чутно в Харкові близько 21:00 та ще один – після 21:30.".