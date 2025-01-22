На півночі Харківщини затишшя, військові РФ атакують на Куп’янському напрямку
Від початку доби російські військові не проводили наступальних дій на півночі Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
Водночас під обстрілом з території РФ було селище Тимофіївка Золочівської громади.
На Куп’янському напрямку супротивник чотири рази штурмував неподалік Лозової, Загризового та Петропавлівки. Два бої тривають.
Нагадаємо, вранці 22 січня Генштаб ЗСУ інформував, що на півночі області протягом минулої доби ворог атакував лише один раз у районі Вовчанська – прорватися йому не вдалося. На Куп’янщині зафіксували десять боїв.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 18:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від початку доби російські військові не проводили наступальних дій на півночі Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".