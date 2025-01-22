На севере Харьковщины затишье, противник атакует на Купянском направлении — ГШ

С начала суток российские военные не проводили наступательных действий на севере Харьковской области, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

В то же время под обстрелом с территории РФ был поселок Тимофеевка Золочевской громады.

На Купянском направлении противник четыре раза штурмовал неподалеку от Лозовой, Загрызово и Петропавловки. Два боя продолжаются.

Напомним, утром 22 января Генштаб ВСУ информировал, что на севере области в течение минувших суток враг атаковал всего один раз в районе Волчанска – прорваться ему не удалось. На Купянщине зафиксировали десять боев.