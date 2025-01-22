На севере Харьковщины затишье, противник атакует на Купянском направлении — ГШ
С начала суток российские военные не проводили наступательных действий на севере Харьковской области, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
В то же время под обстрелом с территории РФ был поселок Тимофеевка Золочевской громады.
На Купянском направлении противник четыре раза штурмовал неподалеку от Лозовой, Загрызово и Петропавловки. Два боя продолжаются.
Напомним, утром 22 января Генштаб ВСУ информировал, что на севере области в течение минувших суток враг атаковал всего один раз в районе Волчанска – прорваться ему не удалось. На Купянщине зафиксировали десять боев.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 18:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток российские военные не проводили наступательных действий на севере Харьковской области, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".