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На севере Харьковщины затишье, противник атакует на Купянском направлении — ГШ

Фронт 18:10   22.01.2025
Елена Нагорная
На севере Харьковщины затишье, противник атакует на Купянском направлении — ГШ

С начала суток российские военные не проводили наступательных действий на севере Харьковской области, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

В то же время под обстрелом с территории РФ был поселок Тимофеевка Золочевской громады.

На Купянском направлении противник четыре раза штурмовал неподалеку от Лозовой, Загрызово и Петропавловки. Два боя продолжаются.

Напомним, утром 22 января Генштаб ВСУ информировал, что на севере области в течение минувших суток враг атаковал всего один раз в районе Волчанска – прорваться ему не удалось. На Купянщине зафиксировали десять боев.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 18:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток российские военные не проводили наступательных действий на севере Харьковской области, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".