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Боролись с непогодой целую ночь: ситуация на дорогах Харьковской области

Общество 11:31   24.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Боролись с непогодой целую ночь: ситуация на дорогах Харьковской области Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщили, что в ночь на пятницу расчищали дороги в регионе.

Чтобы не допустить остановок и осложнений движения, подрядные и субподрядные организации Службы восстановления задействовали:

– КДМ – 64 ед.;
– погрузчиков – 28 ед.

Использовано:

– ПСС – 866 т;
– ВСС – 129 т.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Утром осадков стало меньше –слабый снег наблюдается лишь в некоторых частях региона. Однако, отметили дорожники, синоптики предупреждают о тумане.

«Который снизит видимость до 200-500 метров. Синоптики прогнозируют, что туман будет держаться над Харьковщиной до 25 января», – добавили дорожники.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 11:31;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщили, что в ночь на пятницу расчищали дороги в регионе.".