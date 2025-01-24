Боролись с непогодой целую ночь: ситуация на дорогах Харьковской области

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщили, что в ночь на пятницу расчищали дороги в регионе.

Чтобы не допустить остановок и осложнений движения, подрядные и субподрядные организации Службы восстановления задействовали:

– КДМ – 64 ед.;

– погрузчиков – 28 ед.

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– ПСС – 866 т;

– ВСС – 129 т.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Утром осадков стало меньше –слабый снег наблюдается лишь в некоторых частях региона. Однако, отметили дорожники, синоптики предупреждают о тумане.

«Который снизит видимость до 200-500 метров. Синоптики прогнозируют, что туман будет держаться над Харьковщиной до 25 января», – добавили дорожники.