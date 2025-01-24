Боролись с непогодой целую ночь: ситуация на дорогах Харьковской области
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщили, что в ночь на пятницу расчищали дороги в регионе.
Чтобы не допустить остановок и осложнений движения, подрядные и субподрядные организации Службы восстановления задействовали:
– КДМ – 64 ед.;
– погрузчиков – 28 ед.
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– ПСС – 866 т;
– ВСС – 129 т.
Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Утром осадков стало меньше –слабый снег наблюдается лишь в некоторых частях региона. Однако, отметили дорожники, синоптики предупреждают о тумане.
«Который снизит видимость до 200-500 метров. Синоптики прогнозируют, что туман будет держаться над Харьковщиной до 25 января», – добавили дорожники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, дорожники, непогода, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 11:31;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщили, что в ночь на пятницу расчищали дороги в регионе.".