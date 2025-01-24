Сутки на Харьковщине будет опасно – в чем причина
Об опасной погоде, которая будет длиться на Харьковщине сутки, предупредили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.
«В ближайший час 24 января с сохранением в течение суток 25 января по области и сохранением ночью и в первой половине дня 25 января по городу — ожидается туман, видимость 200 — 500 м.», – отметили синоптики.
Особенно внимательными призывают быть водителей и пешеходов.
Также в связи с ухудшением погодных условий в Харьковской области объявили первый, «желтый» уровень опасности.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водители, дороги, погода, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 10:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасной погоде, которая будет длиться на Харьковщине сутки, предупредили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии. ".