Сутки на Харьковщине будет опасно – в чем причина

Об опасной погоде, которая будет длиться на Харьковщине сутки, предупредили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

«В ближайший час 24 января с сохранением в течение суток 25 января по области и сохранением ночью и в первой половине дня 25 января по городу — ожидается туман, видимость 200 — 500 м.», – отметили синоптики.

Особенно внимательными призывают быть водителей и пешеходов.

Также в связи с ухудшением погодных условий в Харьковской области объявили первый, «желтый» уровень опасности.