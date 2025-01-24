Live
  • Пт 24.01.2025
  • Харьков  +0°С
  • USD 41.98
  • EUR 43.67

Сутки на Харьковщине будет опасно – в чем причина

Общество 10:20   24.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сутки на Харьковщине будет опасно – в чем причина

Об опасной погоде, которая будет длиться на Харьковщине сутки, предупредили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии. 

«В ближайший час 24 января с сохранением в течение суток 25 января по области и сохранением ночью и в первой половине дня 25 января по городу — ожидается туман, видимость 200 — 500 м.», – отметили синоптики.

Особенно внимательными призывают быть водителей и пешеходов.

Также в связи с ухудшением погодных условий в Харьковской области объявили первый, «желтый» уровень опасности.

Читайте также: Какой процент беженцев вернется в Украину после остановки войны – прогноз

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
ДТП на трассе Киев-Харьков: вероятно, погибла известная блогер (фото, видео)
ДТП на трассе Киев-Харьков: вероятно, погибла известная блогер (фото, видео)
24.01.2025, 13:03
Сутки на Харьковщине будет опасно – в чем причина
Сутки на Харьковщине будет опасно – в чем причина
24.01.2025, 10:20
Новости Харькова — главное за 24 января: опасная погода, в ДТП погибла блогер
Новости Харькова — главное за 24 января: опасная погода, в ДТП погибла блогер
24.01.2025, 15:33
Усилить работу групп оповещения ТЦК хотят в Харьковском районе: подробности
Усилить работу групп оповещения ТЦК хотят в Харьковском районе: подробности
24.01.2025, 13:43
Адвокат просил оправдать оккупанта, приказавшего стрелять по авто в Харькове
Адвокат просил оправдать оккупанта, приказавшего стрелять по авто в Харькове
24.01.2025, 12:18
Провал обороны Харьковщины: Галушкин говорит, что готов воевать как солдат
Провал обороны Харьковщины: Галушкин говорит, что готов воевать как солдат
24.01.2025, 15:59

Новости по теме:

12:40
Выехал на встречку, двигались на «красный»: харьковские водители «засветились»
15:02
Действительно ли дорожные камеры уже штрафуют за отсутствие страховки на авто
11:04
Сколько пьяных водителей поймали копы на дорогах Харьковщины 1 января
16:24
На Харьковщине авто занесло на дороге: в ДТП пострадали два человека (фото)
09:31
В воскресенье в Харькове запретят парковаться у Мемориала Славы

Вы читали новость: «Сутки на Харьковщине будет опасно – в чем причина»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 10:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасной погоде, которая будет длиться на Харьковщине сутки, предупредили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии. ".