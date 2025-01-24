Протягом доби на Харківщині буде небезпечно – в чому причина

Про небезпечну погоду, яка триватиме на Харківщині добу, попередили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

“У найближчу годину 24 січня зі збереженням протягом доби 25 січня по області, та збереженням вночі та у першій половині дня 25 січня по місту – очікується туман, видимість 200 – 500 м.”, – зазначили синоптики.

Особливо уважними закликають бути водіїв та пішоходів.

Також через погіршення погодних умов у Харківській області оголосили перший, “жовтий” рівень небезпеки.