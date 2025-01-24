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Протягом доби на Харківщині буде небезпечно – в чому причина

Суспільство 10:20   24.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом доби на Харківщині буде небезпечно – в чому причина

Про небезпечну погоду, яка триватиме на Харківщині добу, попередили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. 

“У найближчу годину 24 січня зі збереженням протягом доби 25 січня по області, та збереженням вночі та у першій половині дня 25 січня по місту –  очікується туман, видимість 200 – 500 м.”, – зазначили синоптики.

Особливо уважними закликають бути водіїв та пішоходів.

Також через погіршення погодних умов у Харківській області оголосили перший, “жовтий” рівень небезпеки.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 10:20;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечну погоду, яка триватиме на Харківщині добу, попередили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. ".