Протягом доби на Харківщині буде небезпечно – в чому причина
Про небезпечну погоду, яка триватиме на Харківщині добу, попередили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
“У найближчу годину 24 січня зі збереженням протягом доби 25 січня по області, та збереженням вночі та у першій половині дня 25 січня по місту – очікується туман, видимість 200 – 500 м.”, – зазначили синоптики.
Особливо уважними закликають бути водіїв та пішоходів.
Також через погіршення погодних умов у Харківській області оголосили перший, “жовтий” рівень небезпеки.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 10:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечну погоду, яка триватиме на Харківщині добу, попередили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології. ".