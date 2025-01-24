Боролися з негодою цілу ніч: ситуація на дорогах Харківської області

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомили, що в ніч проти п’ятниці розчищали дороги в регіоні.

Аби не допустити зупинок та ускладнення руху, підрядні та субпідрядні організації Служби відновлення задіяли:

– КДМ – 64 од.;

– навантажувачі – 28 од.

Використано:

– ПСС – 866 т;

– ВСС – 129 т.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Вранці опадів поменшало – слабкий сніг спостерігається лише в деяких частинах регіону. Проте, зазначили шляховики, синоптики попереджають про туман.

“Який знизить видимість до 200-500 метрів. Синоптики прогнозують, що туман триматиметься над Харківщиною до 25 січня”, – додали шляховики.