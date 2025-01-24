Боролися з негодою цілу ніч: ситуація на дорогах Харківської області
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомили, що в ніч проти п’ятниці розчищали дороги в регіоні.
Аби не допустити зупинок та ускладнення руху, підрядні та субпідрядні організації Служби відновлення задіяли:
– КДМ – 64 од.;
– навантажувачі – 28 од.
Використано:
– ПСС – 866 т;
– ВСС – 129 т.
Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
Вранці опадів поменшало – слабкий сніг спостерігається лише в деяких частинах регіону. Проте, зазначили шляховики, синоптики попереджають про туман.
“Який знизить видимість до 200-500 метрів. Синоптики прогнозують, що туман триматиметься над Харківщиною до 25 січня”, – додали шляховики.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дороги, дорожники, непогода, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 11:31;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомили, що в ніч проти п’ятниці розчищали дороги в регіоні.".