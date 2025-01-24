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Боролися з негодою цілу ніч: ситуація на дорогах Харківської області

Суспільство 11:31   24.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Боролися з негодою цілу ніч: ситуація на дорогах Харківської області Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомили, що в ніч проти п’ятниці розчищали дороги в регіоні.

Аби не допустити зупинок та ускладнення руху, підрядні та субпідрядні організації Служби відновлення задіяли:

– КДМ – 64 од.;

– навантажувачі – 28 од.

Використано:

– ПСС – 866 т;

– ВСС – 129 т.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Вранці опадів поменшало – слабкий сніг спостерігається лише в деяких частинах регіону. Проте, зазначили шляховики, синоптики попереджають про туман.

“Який знизить видимість до 200-500 метрів. Синоптики прогнозують, що туман триматиметься над Харківщиною до 25 січня”, – додали шляховики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 11:31;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомили, що в ніч проти п’ятниці розчищали дороги в регіоні.".