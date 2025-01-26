Генштаб: на севере Харьковщины затишье, на Купянском направлении — девять боев
Сутки на севере Харьковщины прошли без российских атак, а на Купянском направлении их было девять, сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении Силы обороны отражали штурмы противника неподалеку от Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой.
«Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует наши позиции, — пишет Генштаб. — Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося им значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиаударов и сбросил 113 КАБов. Кроме этого, совершил более 5 тысяч обстрелов, в том числе 104 из РСЗО, и привлек для поражения 1969 дронов-камикадзе».
За минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1720 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, четыре боевых бронированных машины, 14 артиллерийских систем, 40 БпЛА оперативно-тактического уровня и 53 автомобиля.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: генштаб, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 26 января 2025 в 08:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на севере Харьковщины прошли без российских атак, а на Купянском направлении их было девять, сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ.".