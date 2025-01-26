ГШ: на півночі Харківщини затишшя, на Куп’янському напрямку – дев’ять боїв
Доба на півночі Харківщини минула без російських атак, а на Куп’янському напрямку їх було дев’ять, повідомляє в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали штурми супротивника неподалік Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової.
“Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує наші позиції, – пише Генштаб. – Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи їм значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаударів та скинув 113 КАБів. Крім цього, здійснив понад 5 тисяч обстрілів, зокрема 104 із РСЗВ, та залучив для ураження 1969 дронів-камікадзе”.
Минулої доби втрати РФ в Україні склали 1720 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, чотири бойових броньованих машини, 14 артилерійських систем, 40 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 53 автомобілі.
Читайте також: Чи просунулися війська РФ на півночі Харківщини та під Куп’янськом – дані ISW
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: генштаб, купянское направление, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ГШ: на півночі Харківщини затишшя, на Куп’янському напрямку – дев’ять боїв»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2025 в 08:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на півночі Харківщини минула без російських атак, а на Куп’янському напрямку їх було дев’ять, повідомляє в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ".