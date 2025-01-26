Live
  • Нд 26.01.2025
  • Харків  +4°С
  • USD 41.98
  • EUR 43.67

ГШ: на півночі Харківщини затишшя, на Куп’янському напрямку – дев’ять боїв

Фронт 08:24   26.01.2025
Олена Нагорна
ГШ: на півночі Харківщини затишшя, на Куп’янському напрямку – дев’ять боїв Фото: Генштаб ЗСУ

Доба на півночі Харківщини минула без російських атак, а на Куп’янському напрямку їх було дев’ять, повідомляє в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали штурми супротивника неподалік Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової.

“Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує наші позиції, – пише Генштаб. – Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи їм значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаударів та скинув 113 КАБів. Крім цього, здійснив понад 5 тисяч обстрілів, зокрема 104 із РСЗВ, та залучив для ураження 1969 дронів-камікадзе”.

Минулої доби втрати РФ в Україні склали 1720 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, чотири бойових броньованих машини, 14 артилерійських систем, 40 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 53 автомобілі.

Читайте також: Чи просунулися війська РФ на півночі Харківщини та під Куп’янськом – дані ISW

Автор: Олена Нагорна
Популярно
“Молнии” і “Шахеди”: вісім БпЛА прилетіло по Харкову за добу – ХОВА (відео)
“Молнии” і “Шахеди”: вісім БпЛА прилетіло по Харкову за добу – ХОВА (відео)
26.01.2025, 10:52
Російські дрони збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили
Російські дрони збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили
26.01.2025, 09:33
Уночі Харків атакували дрони: Терехов повідомив про влучання у приватний дім
Уночі Харків атакували дрони: Терехов повідомив про влучання у приватний дім
26.01.2025, 07:09
По Основ’янському району Харкова вночі вдарив «шахед»: зведення Синєгубова
По Основ’янському району Харкова вночі вдарив «шахед»: зведення Синєгубова
26.01.2025, 08:51
ГШ: на півночі Харківщини затишшя, на Куп’янському напрямку – дев’ять боїв
ГШ: на півночі Харківщини затишшя, на Куп’янському напрямку – дев’ять боїв
26.01.2025, 08:24
Новини Харкова – головне за 26 січня: нічна атака БпЛА, туман, фронт
Новини Харкова – головне за 26 січня: нічна атака БпЛА, туман, фронт
26.01.2025, 10:32

Новини за темою:

08:17
Генштаб: росіяни наступали на півночі області та атакували на Куп’янщині
17:38
Генштаб: на півночі Харківщини був один бій і п’ять – на Куп’янському напрямку
09:02
На Харківському напрямку боїв не зафіксували, ситуація на Куп’янщині – Генштаб
08:18
Затишшя на півночі та активізація РФ на Куп’янщині – бої в області за добу
09:01
Генштаб: 11 разів наступали окупанти на Харківщині – де точилися бої

Ви читали новину: «ГШ: на півночі Харківщини затишшя, на Куп’янському напрямку – дев’ять боїв»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2025 в 08:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на півночі Харківщини минула без російських атак, а на Куп’янському напрямку їх було дев’ять, повідомляє в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ".