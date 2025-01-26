На севере Харьковщины и на Купянском направлении идут бои — Генштаб на 16:00

Три боя произошло с начала суток на севере Харьковщины и девять — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении бои сегодня шли в районе Волчанска, один из них продолжается.

На Купянском направлении защитники отражали российские штурмы вблизи Степовой Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызово. Два боя продолжаются.

Напомним, утром 26 января Генштаб сообщал, что сутки на севере Харьковщины прошли без российских атак, а на Купянском направлении их было девять.