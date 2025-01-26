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На севере Харьковщины и на Купянском направлении идут бои — Генштаб на 16:00

Фронт 16:19   26.01.2025
Елена Нагорная
На севере Харьковщины и на Купянском направлении идут бои — Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Три боя произошло с начала суток на севере Харьковщины и девять — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении бои сегодня шли в районе Волчанска, один из них продолжается.

На Купянском направлении защитники отражали российские штурмы вблизи Степовой Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызово. Два боя продолжаются.

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Напомним, утром 26 января Генштаб сообщал, что сутки на севере Харьковщины прошли без российских атак, а на Купянском направлении их было девять.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2025 в 16:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три боя произошло с начала суток на севере Харьковщины и девять — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".