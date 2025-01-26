На півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку йдуть бої – Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Три бої відбулося з початку доби на півночі Харківщини та дев’ять – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку сьогодні бої точилися в районі Вовчанська, один з них ще триває.
На Куп’янському напрямку оборонці відбивали російські штурми поблизу Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового. Два бої тривають.
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Нагадаємо, вранці 26 січня Генштаб повідомляв, що доба на півночі Харківщини пройшла без російських атак, а на Куп’янському напрямку їх було дев’ять.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2025 в 16:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три бої відбулося з початку доби на півночі Харківщини та дев’ять – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".