На півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку йдуть бої – Генштаб на 16:00

Три бої відбулося з початку доби на півночі Харківщини та дев’ять – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку сьогодні бої точилися в районі Вовчанська, один з них ще триває.

На Куп’янському напрямку оборонці відбивали російські штурми поблизу Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового. Два бої тривають.

Нагадаємо, вранці 26 січня Генштаб повідомляв, що доба на півночі Харківщини пройшла без російських атак, а на Куп’янському напрямку їх було дев’ять.