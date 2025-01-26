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На півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку йдуть бої – Генштаб на 16:00

Фронт 16:19   26.01.2025
Олена Нагорна
На півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку йдуть бої – Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Три бої відбулося з початку доби на півночі Харківщини та дев’ять – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку сьогодні бої точилися в районі Вовчанська, один з них ще триває.

На Куп’янському напрямку оборонці відбивали російські штурми поблизу Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового. Два бої тривають.

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Нагадаємо, вранці 26 січня Генштаб повідомляв, що доба на півночі Харківщини пройшла без російських атак, а на Куп’янському напрямку їх було дев’ять.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2025 в 16:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три бої відбулося з початку доби на півночі Харківщини та дев’ять – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".