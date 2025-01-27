БПЛА «Куб» сбили на Харьковщине – о последствиях рассказал Синегубов
Фото: Олег Синегубов/Telegram
О результатах вражеских обстрелах Харьковской области проинформировал утром 27 января начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, днем россияне ударили по Купянску. Вследствие обстрела повреждены 13 частных домов, две хозпостройки, гараж, авто, а также линия электропередач. Кроме того, известно о пострадавшей 86-летней женщине.
«15:20 Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Малая Даниловка. В результате сбития БПЛА «Куб» повреждена фасадная часть и остекление окон многоквартирного дома», – добавил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 09:04;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах вражеских обстрелах на Харьковщине проинформировал утром 27 января начальник ХОВА Олег Синегубов.".