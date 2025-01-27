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БПЛА “Куб” збили на Харківщині – про наслідки розповів Синєгубов

Події 09:04   27.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
БПЛА “Куб” збили на Харківщині – про наслідки розповів Синєгубов Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Про результати ворожих обстрілів Харківської області поінформував 27 січня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, напередодні вдень росіяни вдарили по Куп’янську. Внаслідок обстрілів пошкоджені 13 приватних будинків, дві господарські будівлі, гараж, авто, а також лінія електропередач. Крім того, відомо про постраждалу 86-річну жінку.

Обстріл Харківщини
Фото: Олег Синєгубов/Telegram

“15:20 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Мала Данилівка. Внаслідок збиття БПЛА «Куб» пошкодждено фасадну частину та скління вікон багатоквартирного будинку”, – додав Синєгубов.

обстріл Харківщини
Фото: Олег Синєгубов/Telegram

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 09:04;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати ворожих обстрілів Харківської області поінформував 27 січня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.".