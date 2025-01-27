БПЛА “Куб” збили на Харківщині – про наслідки розповів Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Про результати ворожих обстрілів Харківської області поінформував 27 січня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, напередодні вдень росіяни вдарили по Куп’янську. Внаслідок обстрілів пошкоджені 13 приватних будинків, дві господарські будівлі, гараж, авто, а також лінія електропередач. Крім того, відомо про постраждалу 86-річну жінку.
“15:20 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Мала Данилівка. Внаслідок збиття БПЛА «Куб» пошкодждено фасадну частину та скління вікон багатоквартирного будинку”, – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 09:04;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати ворожих обстрілів Харківської області поінформував 27 січня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.".