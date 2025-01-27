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В Харькове и области будет опасно: предупреждение горсовета и синоптиков

Общество 14:41   27.01.2025
Виктория Яковенко
В Харькове и области будет опасно: предупреждение горсовета и синоптиков

Об опасной погоде в Харьковской области 28 января предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.

«Ночью и в первой половиной дня 28 января по области и городу ожидается туман, видимость 200 — 500 м», – отметили синоптики.

Из-за ухудшения погодных условий в регионе объявили первый, «желтый» уровень опасности.

В департаменте чрезвычайных ситуаций ХГС призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными из-за ухудшения видимости.

Напомним, 26 января в Харькове установили новый температурный рекорд, передает Региональный центр по гидрометеорологии. Отмечается, что в воскресенье столбики термометров прогрелись до +6,2 градуса. Тем временем синоптик Наталья Диденко сообщила, что в ближайшие дни в Украине ожидается пик тепла.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 14:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасной погоде в Харьковской области 28 января предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.".