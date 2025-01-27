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У Харкові та області буде небезпечно: попередження міськради і синоптиків

Суспільство 14:41   27.01.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові та області буде небезпечно: попередження міськради і синоптиків

Про небезпечну погоду в Харківській області 28 січня попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

«Вночі та в першій половині дня 28 січня по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м», – зазначили синоптики.

Через погіршення погодних умов у регіоні оголосили перший, «жовтий» рівень небезпеки.

У департаменті надзвичайних ситуацій ХМР закликали водіїв та пішоходів бути уважними та обережними через погіршення видимості.

Нагадаємо, 26 січня в Харкові встановили новий температурний рекорд, передає Регіональний центр з гідрометеорології. Зазначається, що в неділю стовпчики термометрів прогрілися до +6,2 градуса. Тим часом синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчими днями в Україні очікується пік тепла.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 14:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечну погоду в Харківській області 28 січня попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.".