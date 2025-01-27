У Харкові та області буде небезпечно: попередження міськради і синоптиків

Про небезпечну погоду в Харківській області 28 січня попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

«Вночі та в першій половині дня 28 січня по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м», – зазначили синоптики.

Через погіршення погодних умов у регіоні оголосили перший, «жовтий» рівень небезпеки.

У департаменті надзвичайних ситуацій ХМР закликали водіїв та пішоходів бути уважними та обережними через погіршення видимості.

Нагадаємо, 26 січня в Харкові встановили новий температурний рекорд, передає Регіональний центр з гідрометеорології. Зазначається, що в неділю стовпчики термометрів прогрілися до +6,2 градуса. Тим часом синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчими днями в Україні очікується пік тепла.