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Шесть атак на Харьковском направлении, семь – на Купянском: Генштаб на 16:00

Фронт 16:52   28.01.2025
Виктория Яковенко
Шесть атак на Харьковском направлении, семь – на Купянском: Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты семь раз атаковали Силы обороны в районах Кутьковки, Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Богуславки. Два боя продолжаются до сих пор.

Кроме этого, из-за вражеских обстрелов пострадала Тимофеевка в Харьковской области.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Сейчас количество боевых столкновений возросло до 130», — рассказали в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 16:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".