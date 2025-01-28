Шесть атак на Харьковском направлении, семь – на Купянском: Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Купянском направлении оккупанты семь раз атаковали Силы обороны в районах Кутьковки, Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Богуславки. Два боя продолжаются до сих пор.
Кроме этого, из-за вражеских обстрелов пострадала Тимофеевка в Харьковской области.
«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Сейчас количество боевых столкновений возросло до 130», — рассказали в Генштабе.
Читайте также: Синегубов прокомментировал «освобождение» РФ Двуречной и ситуацию под Боровой
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, бои, война, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Шесть атак на Харьковском направлении, семь – на Купянском: Генштаб на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 16:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".