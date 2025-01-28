Шесть атак на Харьковском направлении, семь – на Купянском: Генштаб на 16:00

На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты семь раз атаковали Силы обороны в районах Кутьковки, Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Богуславки. Два боя продолжаются до сих пор.

Кроме этого, из-за вражеских обстрелов пострадала Тимофеевка в Харьковской области.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Сейчас количество боевых столкновений возросло до 130», — рассказали в Генштабе.