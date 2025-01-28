Шість атак на Харківському напрямку, сім – на Куп’янському: Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку супротивник шість разів штурмував позиції українських підрозділів в районах Вовчанська та Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку окупанти сім разів атакували Сили оборони в районах Кутьківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки. Два бої тривають дотепер.
Крім цього, від ворожих обстрілів постраждала Тимофіївка на Харківщині.
«Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 130», – розповіли у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, бои, війна, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 16:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку супротивник шість разів штурмував позиції українських підрозділів в районах Вовчанська та Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".