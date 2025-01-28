Шість атак на Харківському напрямку, сім – на Куп’янському: Генштаб на 16:00

На Харківському напрямку супротивник шість разів штурмував позиції українських підрозділів в районах Вовчанська та Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку окупанти сім разів атакували Сили оборони в районах Кутьківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки. Два бої тривають дотепер.

Крім цього, від ворожих обстрілів постраждала Тимофіївка на Харківщині.

«Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 130», – розповіли у Генштабі.