Зарплата – более 100 тыс. грн: какая работа есть в Харькове и области

По состоянию на 30 января в Харьковской области актуальны 1938 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия оператора наземных средств управления БпЛА с зарплатой в 120 тысяч гривен. Мастер цеха будет иметь 37600, а водитель автотранспортных средств – 35 тысяч.

Оператор покрасочно-сушильной линии и агрегата будет зарабатывать 30 тысяч, начальник технического отдела – 25 тысяч, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением – 24990, главный государственный аудитор – 23460, оператор линии в производстве пищевой продукции – 22 тысячи, аппаратчик перегонки – 20920, а экспедитор транспортный – 20 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.