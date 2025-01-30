Зарплата – понад 100 тисяч: яка робота є в Харкові та області, вакансії тижня
Станом на 30 січня в Харківській області актуальні 1938 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія оператора наземних засобів керування БпЛА із зарплатою 120 тисяч гривень. Майстер цеху матиме 37600, а водій автотранспортних засобів – 35 тисяч.
Оператор фарбувально-сушильної лінії та агрегата зароблятиме 30 тисяч, начальник технічного відділу – 25 тисяч, налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням – 24990, головний державний аудитор – 23460, оператор лінії у виробництві харчової продукції – 22 тисячі, апаратник перегонки – 20920, а експедитор транспортний – 20 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 30 січня в Харківській області актуальні 1938 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".