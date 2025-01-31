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Опасная погода в Харькове и области: о чем предупреждают жителей

Общество 09:25   31.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Опасная погода в Харькове и области: о чем предупреждают жителей

Об опасной погоде на Харьковщине предупреждают в Региональном центре по гидрометеорологии и мэрии.

«Днем 31 января в Харькове и области ожидается туман. Видимость на дорогах составит 200-500 м. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям», – пишут в горсовете.

Тем временем синоптики сообщили, что на Харьковщине объявили первый, «желтый» уровень опасности. А также призвали водителей и пешеходов быть максимально осторожными на дорогах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 09:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасной погоде на Харьковщине предупреждают в региональном центре по гидрометеорологии и мэрии.".