Опасная погода в Харькове и области: о чем предупреждают жителей
Об опасной погоде на Харьковщине предупреждают в Региональном центре по гидрометеорологии и мэрии.
«Днем 31 января в Харькове и области ожидается туман. Видимость на дорогах составит 200-500 м. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям», – пишут в горсовете.
Тем временем синоптики сообщили, что на Харьковщине объявили первый, «желтый» уровень опасности. А также призвали водителей и пешеходов быть максимально осторожными на дорогах.
Читайте также: Днем до 10 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 31 января
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дороги, плохая погода, погода, туман, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Опасная погода в Харькове и области: о чем предупреждают жителей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 09:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасной погоде на Харьковщине предупреждают в региональном центре по гидрометеорологии и мэрии.".