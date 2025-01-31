Опасная погода в Харькове и области: о чем предупреждают жителей

Об опасной погоде на Харьковщине предупреждают в Региональном центре по гидрометеорологии и мэрии.

«Днем 31 января в Харькове и области ожидается туман. Видимость на дорогах составит 200-500 м. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям», – пишут в горсовете.

Тем временем синоптики сообщили, что на Харьковщине объявили первый, «желтый» уровень опасности. А также призвали водителей и пешеходов быть максимально осторожными на дорогах.