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Днем до 10 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 31 января

Погода 17:56   30.01.2025
Елена Нагорная
Днем до 10 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 31 января Фото: Василий Голосный

В пятницу, 31 января, в Харькове и области будет облачно. Существенных осадков не прогнозируют, ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, днем — от 7 до 9 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 0 до 5 градусов тепла, дневная — от 5 до 10 тепла.

Ветер переменных направлений — 3-8 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 17:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 31 января, в Харькове и области будет облачно. Существенных осадков не прогнозируют, ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.".