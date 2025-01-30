Днем до 10 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 31 января

В пятницу, 31 января, в Харькове и области будет облачно. Существенных осадков не прогнозируют, ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, днем — от 7 до 9 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 0 до 5 градусов тепла, дневная — от 5 до 10 тепла.

Ветер переменных направлений — 3-8 м/с.