Днем до 10 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 31 января
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 31 января, в Харькове и области будет облачно. Существенных осадков не прогнозируют, ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, днем — от 7 до 9 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит от 0 до 5 градусов тепла, дневная — от 5 до 10 тепла.
Ветер переменных направлений — 3-8 м/с.
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- • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 17:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 31 января, в Харькове и области будет облачно. Существенных осадков не прогнозируют, ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.".