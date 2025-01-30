Удень до 10 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 31 січня
Фото: Василь Голосний
У п’ятницю, 31 січня, у Харкові та області буде хмарно. Суттєвих опадів не прогнозують, уночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів тепла, вдень – від 7 до 9 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме від 0 до 5 градусів тепла, денна – від 5 до 10 тепла.
Вітер змінних напрямків – 3-8 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 17:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 31 січня, у Харкові та області буде хмарно. Суттєвих опадів не прогнозують, уночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів.".