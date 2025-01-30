Небезпечно буде в Харкові та області: синоптики назвали причину
Фото: Харківський регіональний центр по гідрометеорології
Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 31 січня попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
«Вночі та вранці 31 січня по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – повідомили синоптики.
Вони закликали водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.
Зазначимо, що погода у січні чотири рази била температурні рекорди у Харкові. Зокрема, останній фіксували 28 числа. Тоді стовпчики термометрів піднялися до 5,3 градуса тепла. 10 січня стовпчики термометрів піднялися до 9,4 градуса тепла. А 8 числа максимальна температура повітря становила 8,9 градуса тепла. Вже 26 січня у Харкові встановили новий температурний рекорд.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 14:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 31 січня попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.".