Опасно будет в Харькове и области: синоптики назвали причину
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 31 января предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.
«Ночью и утром 31 января по области и городу ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», — сообщили синоптики.
Они призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.
Отметим, что погода в январе четыре раза била температурные рекорды в Харькове. В частности, последний фиксировали 28 числа. Тогда столбики термометров поднялись до 5,3 градуса тепла. 10 января столбики термометров поднялись до 9,4 градуса тепла. А 8 числа максимальная температура воздуха составила 8,9 градуса тепла. Уже 26 января в Харькове установили новый температурный рекорд.
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- • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 14:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 31 января предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.".