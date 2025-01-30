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Опасно будет в Харькове и области: синоптики назвали причину

Общество 14:39   30.01.2025
Виктория Яковенко
Опасно будет в Харькове и области: синоптики назвали причину Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 31 января предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.

«Ночью и утром 31 января по области и городу ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», — сообщили синоптики.

Они призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

Отметим, что погода в январе четыре раза била температурные рекорды в Харькове. В частности, последний фиксировали 28 числа. Тогда столбики термометров поднялись до 5,3 градуса тепла. 10 января столбики термометров поднялись до 9,4 градуса тепла. А 8 числа максимальная температура воздуха составила 8,9 градуса тепла. Уже 26 января в Харькове установили новый температурный рекорд.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 14:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 31 января предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.".