Опасно будет в Харькове и области: синоптики назвали причину

Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 31 января предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.

«Ночью и утром 31 января по области и городу ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», — сообщили синоптики.

Они призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

Отметим, что погода в январе четыре раза била температурные рекорды в Харькове. В частности, последний фиксировали 28 числа. Тогда столбики термометров поднялись до 5,3 градуса тепла. 10 января столбики термометров поднялись до 9,4 градуса тепла. А 8 числа максимальная температура воздуха составила 8,9 градуса тепла. Уже 26 января в Харькове установили новый температурный рекорд.