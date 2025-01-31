Небезпечна погода в Харкові та області: про що попереджають мешканців

Про небезпечну погоду на Харківщині попереджають у Регіональному центрі з гідрометеорології та мерії.

“Удень 31 січня в Харкові та області очікується туман. Видимість на дорогах становитиме 200-500 м. Про це повідомили в Департаменті надзвичайних ситуацій“, – пишуть у міськраді.

Тим часом синоптики повідомили, що на Харківщині оголосили перший, “жовтий” рівень небезпеки. А також закликали водіїв та пішоходів бути максимально обережними на дорогах.