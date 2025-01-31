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Небезпечна погода в Харкові та області: про що попереджають мешканців

Суспільство 09:25   31.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Небезпечна погода в Харкові та області: про що попереджають мешканців

Про небезпечну погоду на Харківщині попереджають у Регіональному центрі з гідрометеорології та мерії.

Удень 31 січня в Харкові та області очікується туман. Видимість на дорогах становитиме 200-500 м. Про це повідомили в Департаменті надзвичайних ситуацій“, – пишуть у міськраді.

Тим часом синоптики повідомили, що на Харківщині оголосили перший, “жовтий” рівень небезпеки. А також закликали водіїв та пішоходів бути максимально обережними на дорогах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 09:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечну погоду на Харківщині попереджають у регіональному центрі з гідрометеорології та мерії.".