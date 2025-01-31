Небезпечна погода в Харкові та області: про що попереджають мешканців
Про небезпечну погоду на Харківщині попереджають у Регіональному центрі з гідрометеорології та мерії.
“Удень 31 січня в Харкові та області очікується туман. Видимість на дорогах становитиме 200-500 м. Про це повідомили в Департаменті надзвичайних ситуацій“, – пишуть у міськраді.
Тим часом синоптики повідомили, що на Харківщині оголосили перший, “жовтий” рівень небезпеки. А також закликали водіїв та пішоходів бути максимально обережними на дорогах.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 09:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечну погоду на Харківщині попереджають у регіональному центрі з гідрометеорології та мерії.".