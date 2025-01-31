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ОВА: 30 тысяч учеников Харьковщины смогут выйти на офлайн обучение в этом году

Общество 13:29   31.01.2025
Виктория Яковенко
ОВА: 30 тысяч учеников Харьковщины смогут выйти на офлайн обучение в этом году

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что в 2025 году в области должны ввести в эксплуатацию 26 подземных школ.

«На этот год запланировано не меньшее количество строительства. Это нам позволит в этом году вывести более 30 тысяч детей в офлайн или смешанную форму обучения», — отметил глава ХОВА.

Он также рассказал о том, как в Харькове и области работают коммунальщики и медработники.

«Коммунальщики – это герои, которые рядом с подразделениями ГСЧС приступают к ликвидации последствий «прилетов». Когда у нас, например, 25 декабря, на Рождество была поражена наша критическая инфраструктура, в результате которой пол Харькова осталось без электроэнергии и отопления. Наши коммунальщики начали работать в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение и теплоснабжение. Относительно медучреждений: все у нас работают в штатном режиме, не берем прифронтовые и фронтовые территории. Они оттуда релокованы», — добавил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 13:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что в 2025 году в области должны ввести в эксплуатацию 26 подземных школ.".