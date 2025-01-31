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ОВА: 30 тисяч учнів Харківщини зможуть вийти на офлайн навчання цьогоріч

Суспільство 13:29   31.01.2025
Вікторія Яковенко
ОВА: 30 тисяч учнів Харківщини зможуть вийти на офлайн навчання цьогоріч

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що у 2025 році в області мають ввести в експлуатацію 26 підземних шкіл.

«На цей рік запланована не менша кількість будівництва. Це нам дозволить цього року вивести понад 30 тисяч дітей в офлайн або змішану форму навчання», – зазначив голова ХОВА.

Він також розповів про те, як у Харкова та області працюють комунальники та медпрацівники.

«Комунальники – це герої, які поруч із підрозділами ДСНС приступають до ліквідації наслідків «прильотів». Коли у нас, наприклад, 25 грудня, на Різдво було уражено нашу критичну інфраструктуру, внаслідок якої пів Харкова залишилося без електроенергії і опалення. То наші комунальники почали працювати у цілодобовому режимі, щоб відновити електропостачання та теплопостачання. Щодо медзакладів: всі у нас працюють у штатному режимі, не беремо прифронтові та фронтові території. Вони звідти релоковані», – додав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «ОВА: 30 тисяч учнів Харківщини зможуть вийти на офлайн навчання цьогоріч»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 13:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що у 2025 році в області мають ввести в експлуатацію 26 підземних шкіл.".