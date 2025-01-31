ОВА: 30 тисяч учнів Харківщини зможуть вийти на офлайн навчання цьогоріч

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що у 2025 році в області мають ввести в експлуатацію 26 підземних шкіл.

«На цей рік запланована не менша кількість будівництва. Це нам дозволить цього року вивести понад 30 тисяч дітей в офлайн або змішану форму навчання», – зазначив голова ХОВА.

Він також розповів про те, як у Харкова та області працюють комунальники та медпрацівники.

«Комунальники – це герої, які поруч із підрозділами ДСНС приступають до ліквідації наслідків «прильотів». Коли у нас, наприклад, 25 грудня, на Різдво було уражено нашу критичну інфраструктуру, внаслідок якої пів Харкова залишилося без електроенергії і опалення. То наші комунальники почали працювати у цілодобовому режимі, щоб відновити електропостачання та теплопостачання. Щодо медзакладів: всі у нас працюють у штатному режимі, не беремо прифронтові та фронтові території. Вони звідти релоковані», – додав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»