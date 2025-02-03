Около полуночи прилетело по Золочеву – повреждено учебное заведение
Фото: Олег Синегубов/Telegram
О том, куда прилетело в течение суток, а также о результатах обстрелов сообщил утром 3 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов.
Накануне в 12:08 враг ударил по Боровой – КАБ упал в землю, повреждены пять частных домов. Вечером под обстрелом оказался Богодуховский район – в районе сел Барановка, Орешанка и Карасевка прилетели три авиабомбы.
«23:43 Богодуховский р-н, Золочевская громада, с. Золочев. В результате попадания БпЛА «Шахед» повреждена крыша коммунального учебного заведения», – уточнил Синегубов.
Также начальник ХОВА напомнил, что накануне из-за подрыва взрывоопасного предмета травмированы 4 мужчины – 51, 35, 36 и 40 лет. Всех их госпитализировали.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 08:41;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, куда прилетело в течение суток, а также о результатах обстрелов сообщил утром 3 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов.".