Около полуночи прилетело по Золочеву – повреждено учебное заведение

О том, куда прилетело в течение суток, а также о результатах обстрелов сообщил утром 3 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов.

Накануне в 12:08 враг ударил по Боровой – КАБ упал в землю, повреждены пять частных домов. Вечером под обстрелом оказался Богодуховский район – в районе сел Барановка, Орешанка и Карасевка прилетели три авиабомбы.

«23:43 Богодуховский р-н, Золочевская громада, с. Золочев. В результате попадания БпЛА «Шахед» повреждена крыша коммунального учебного заведения», – уточнил Синегубов.

Также начальник ХОВА напомнил, что накануне из-за подрыва взрывоопасного предмета травмированы 4 мужчины – 51, 35, 36 и 40 лет. Всех их госпитализировали.

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