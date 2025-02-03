Близько опівночі прилетіло по Золочеву – пошкоджений навчальний заклад

Про те, куди прилетіло протягом доби, а також про результати ворожих обстрілів, повідомив вранці 3 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Напередодні о 12:08 ворог ударив по Боровій – КАБ упав у землю, пошкоджені п’ять приватних будинків. Увечері під обстрілом опинився Богодухівський район – у районі сіл Баранівка, Орішанка та Карасівка прилетіли три авіабомби.

“23:43 Богодухівський р-н, Золочівська громада, с. Золочів. Внаслідок влучання БпЛА “Шахед” пошкоджено дах комунального закладу освіти”, – уточнив Синєгубов.

Також начальник ХОВА нагадав, що напередодні через підрив вибухонебезпечного предмета травмовані 4 особи – 51, 35, 36 та 40 років. Усіх їх шпиталізували.