Близько опівночі прилетіло по Золочеву – пошкоджений навчальний заклад
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Про те, куди прилетіло протягом доби, а також про результати ворожих обстрілів, повідомив вранці 3 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Напередодні о 12:08 ворог ударив по Боровій – КАБ упав у землю, пошкоджені п’ять приватних будинків. Увечері під обстрілом опинився Богодухівський район – у районі сіл Баранівка, Орішанка та Карасівка прилетіли три авіабомби.
“23:43 Богодухівський р-н, Золочівська громада, с. Золочів. Внаслідок влучання БпЛА “Шахед” пошкоджено дах комунального закладу освіти”, – уточнив Синєгубов.
Також начальник ХОВА нагадав, що напередодні через підрив вибухонебезпечного предмета травмовані 4 особи – 51, 35, 36 та 40 років. Усіх їх шпиталізували.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 08:41;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, куди прилетіло протягом доби, а також про результати ворожих обстрілів, повідомив вранці 3 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов.".