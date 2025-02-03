Live
  • Пн 03.02.2025
  • Харків  -0°С
  • USD 41.73
  • EUR 43.32

Близько опівночі прилетіло по Золочеву – пошкоджений навчальний заклад

Україна 08:41   03.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Близько опівночі прилетіло по Золочеву – пошкоджений навчальний заклад Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Про те, куди прилетіло протягом доби, а також про результати ворожих обстрілів, повідомив вранці 3 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Напередодні о 12:08 ворог ударив по Боровій – КАБ упав у землю, пошкоджені п’ять приватних будинків. Увечері під обстрілом опинився Богодухівський район – у районі сіл Баранівка, Орішанка та Карасівка прилетіли три авіабомби.

“23:43 Богодухівський р-н, Золочівська громада, с. Золочів. Внаслідок влучання БпЛА “Шахед” пошкоджено дах комунального закладу освіти”, – уточнив Синєгубов.

Приліт у Золочеві
Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Також начальник ХОВА нагадав, що напередодні через підрив вибухонебезпечного предмета травмовані 4 особи – 51, 35, 36 та 40 років. Усіх їх шпиталізували.

Читайте також: Четверо людей підірвалися в Ізюмі на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Харкові в пожежі загинув чоловік, спалахнув приватний будинок – ДСНС
У Харкові в пожежі загинув чоловік, спалахнув приватний будинок – ДСНС
03.02.2025, 08:56
Близько опівночі прилетіло по Золочеву – пошкоджений навчальний заклад
Близько опівночі прилетіло по Золочеву – пошкоджений навчальний заклад
03.02.2025, 08:41
Новини Харкова — головне за 3 лютого: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 3 лютого: як минула ніч
03.02.2025, 08:46
Генштаб: 20 боїв було в Харківській області, РФ активізувалася на Куп’янщині
Генштаб: 20 боїв було в Харківській області, РФ активізувалася на Куп’янщині
03.02.2025, 08:11
Сьогодні 3 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 лютого: яке свято та день в історії
03.02.2025, 06:00
В ISW прокоментували “успіхи” РФ на Куп’янщині та просування у бік Борової
В ISW прокоментували “успіхи” РФ на Куп’янщині та просування у бік Борової
03.02.2025, 07:34

Новини за темою:

21:57
Серед 14 загиблих у Полтаві – студентка Каразінського університету Харкова
11:22
Скільки будівель пошкодили росіяни у Харкові протягом січня, розповів Терехов
14:38
218 разів РФ обстріляла Харківщину з початку 2025-го: атакували БпЛА і КАБи
13:06
Синєгубов повідомив, на яку тактику перейшов ворог для обстрілів Харківщини
13:44
Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалий, куди прилетіло (фото)

Ви читали новину: «Близько опівночі прилетіло по Золочеву – пошкоджений навчальний заклад»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 08:41;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, куди прилетіло протягом доби, а також про результати ворожих обстрілів, повідомив вранці 3 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов.".