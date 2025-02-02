Четверо людей підірвалися в Ізюмі на Харківщині

Четверо людей постраждали внаслідок вибуху небезпечного предмета, повідомила ДСНС у Харківській області.

Сьогодні на березі річки Сіверський Донець у місті Ізюм через детонацію невідомого снаряда травмувалися четверо чоловіків.

Постраждалих госпіталізували.

Усі обставини події з’ясовують правоохоронці.