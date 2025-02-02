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Четверо людей підірвалися в Ізюмі на Харківщині

Події 18:05   02.02.2025
Оксана Якушко
Четверо людей підірвалися в Ізюмі на Харківщині

Четверо людей постраждали внаслідок вибуху небезпечного предмета, повідомила ДСНС у Харківській області.

Сьогодні на березі річки Сіверський Донець у місті Ізюм через детонацію невідомого снаряда травмувалися четверо чоловіків.

Постраждалих госпіталізували.

Усі обставини події з’ясовують правоохоронці.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2025 в 18:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Четверо людей постраждали внаслідок вибуху небезпечного предмета, повідомила ДСНС у Харківській області.".