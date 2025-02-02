Четверо людей підірвалися в Ізюмі на Харківщині
Четверо людей постраждали внаслідок вибуху небезпечного предмета, повідомила ДСНС у Харківській області.
Сьогодні на березі річки Сіверський Донець у місті Ізюм через детонацію невідомого снаряда травмувалися четверо чоловіків.
Постраждалих госпіталізували.
Усі обставини події з’ясовують правоохоронці.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ізюм, ГСЧС в Харьковской области, снаряд;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2025 в 18:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Четверо людей постраждали внаслідок вибуху небезпечного предмета, повідомила ДСНС у Харківській області.".