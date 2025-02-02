Четверо человек подорвались в Изюме на Харьковщине
Четверо человек пострадали в результате взрыва опасного предмета, сообщила ГСЧС в Харьковской области.
Сегодня на берегу реки Северский Донец в городе Изюм из-за детонации неизвестного снаряда травмировались четверо мужчин.
Пострадавших госпитализировали.
Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, Изюм, снаряд;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 18:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четверо человек пострадали в результате взрыва опасного предмета, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".