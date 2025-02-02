Четверо человек подорвались в Изюме на Харьковщине

Четверо человек пострадали в результате взрыва опасного предмета, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

Сегодня на берегу реки Северский Донец в городе Изюм из-за детонации неизвестного снаряда травмировались четверо мужчин.

Пострадавших госпитализировали.

Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.