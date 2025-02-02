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Четверо человек подорвались в Изюме на Харьковщине

Происшествия 18:05   02.02.2025
Оксана Якушко
Четверо человек подорвались в Изюме на Харьковщине

Четверо человек пострадали в результате взрыва опасного предмета, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

Сегодня на берегу реки Северский Донец в городе Изюм из-за детонации неизвестного снаряда травмировались четверо мужчин.

Пострадавших госпитализировали.

Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 18:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четверо человек пострадали в результате взрыва опасного предмета, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".