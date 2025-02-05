Шесть многоэтажек повреждены в Харькове из-за атаки БпЛА ночью — фото
В результате ночной атаки вражеских беспилотников 5 февраля повреждены по меньшей мере шесть многоэтажек в Слободском, Основянском и Салтовском районах, сообщили в Харьковском горсовете.
«Коммунальные предприятия продолжают ликвидацию последствий обстрелов. Уже закрыто более 80% окон в квартирах и местах общего пользования», – отметили в мэрии.
В горсовете добавили, что специалисты КП «Жилкомсервис» обследуют поврежденные дома, фиксируют масштабы разрушений и консультируют жителей о получении компенсаций через программу «єВідновлення».
Также в мэрии показали как коммунальщики устраняют последствия вражеского удара в Основянском районе.
«Специалисты уже проверили состояние внешних газо-, электро- и водосетей. Сотрудники КП «Харьковблагоустройство» завершают уборку территории, мастера КП «Харьковспецстрой» закрывают выбитые окна в жилых домах, а специалисты КСП «Харьковгорлифт» проверяют внутридомовые электросети», — рассказали в горсовете.
Напомним, взрывы слышали в Харькове ночью. Первый раздался около 02:45. Мэр Игорь Терехов сообщил, что удары были зафиксированы в Салтовском и Основянском районах. На месте попаданий произошел пожар. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что город атаковали БпЛА типа «Герань-2». Один человек получил острую реакцию на стресс.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, БПЛА, міськрада, многоэтажка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 13:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ночной атаки вражеских беспилотников 5 февраля повреждены по меньшей мере шесть многоэтажек в Слободском, Основянском и Салтовском районах.".