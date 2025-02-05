Шість багатоповерхівок пошкоджені у Харкові через атаку БпЛА вночі – фото
Внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників 5 лютого пошкоджені щонайменше шість багатоповерхівок у Слобідському, Основ’янському та Салтівському районах, повідомили у Харківській міськраді.
«Комунальні підприємства продовжують ліквідацію наслідків обстрілів. Вже закрито понад 80% вікон у квартирах та місцях загального користування», – зазначили у мерії.
У міськраді додали, що фахівці КП «Житлокомсервіс» обстежують пошкоджені будинки, фіксують масштаби руйнувань і консультують мешканців щодо отримання компенсацій через програму «єВідновлення».
Також у мерії показали, як комунальники усувають наслідки ворожого удару в Основ’янському районі.
«Фахівці вже перевірили стан зовнішніх газо-, електро- та водомереж. Працівники КП «Харківблагоустрій» завершують прибирання території, майстри КП «Харківспецбуд» закривають вибиті вікна в житлових будинках, а фахівці КСП «Харківміськліфт» перевіряють внутрішньобудинкові електромережі», – розповіли у міськраді.
Нагадаємо, вибухи чули вночі в Харкові. Перший пролунав близько 02:45. Мер Ігор Терехов повідомив, що удари зафіксували в Салтівському та Основ’янському районах. На місці влучань сталася пожежа. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що місто атакували БпЛА типу «Герань-2». Одна людина отримала гостру реакцію на стрес.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, БПЛА, міськрада, многоэтажка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 13:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників 5 лютого пошкоджені щонайменше шість багатоповерхівок у Слобідському, Основ’янському та Салтівському районах.".