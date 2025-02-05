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Синегубов: 57 раненых в Харькове и области за сутки, подробности обстрелов

Происшествия 08:52   05.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: 57 раненых в Харькове и области за сутки, подробности обстрелов

О том, куда прилетело в течение суток, а также о количестве пострадавших проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 11:20 вследствие удара по Чугуевскому району ранения получил 32-летний мужчина. По селу Лиман прилетел FPV-дрон.

«11:36 Изюмский р-н, Изюмская ТГ, г. Изюм. В результате удара Искандер-М частично разрушено административное здание городского совета, повреждено административное здание и остекление окон 3-х жилых многоквартирных домов. Погибли 5 человек, 55 ранены. Трое находятся в тяжелом состоянии», – напомнил Синегубов.

А вечером, в 17:00 между селами Барановка и Уды Богодуховского района упали три КАБа. Удар пришелся по открытой территории, обошлось без пострадавших.

«5 февраля 02:36 г. Харьков В результате попадания БПЛА типа «Герань-2″ повреждена и горела крыша нежилого здания — памятника архитектуры. 5 февраля 02:36 г. Харьков В результате попадания БПЛА типа “Герань-2” частично разрушена и горела крыша нежилого здания, также повреждено остекление окон 7-ми корпусов учебного заведения», – сообщил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 08:52;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, куда прилетело в течение суток, а также о количестве пострадавших проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.".