Синєгубов: 57 поранених у Харкові та області за добу, подробиці обстрілів

Про те, куди прилетіло протягом доби, а також про кількість постраждалих поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Об 11:20 внаслідок удару по Чугуївському району поранення отримав 32-річний чоловік. По селу Лиман прилетів FPV-дрон.

“11:36 Ізюмський р-н, Ізюмська ТГ, м. Ізюм. Внаслідок удару Іскандер-М частково зруйновано адміністративну будівлю міської ради, пошкоджено адміністративну будівлю та скління вікон 3-ох житлових багатоквартирних будинків. Загинуло 5 осіб, 55 поранені. Троє перебувають у важкому стані”, – нагадав начальник ХОВА.

А ввечері о 17:00 між селами Баранівка та Уди Богодухівського району впали три КАБи. Удар пройшовся по відкритій території, обійшлося без постраждалих.

“5 лютого 02:36 м. Харків. Внаслідок влучання БПЛА типу “Герань-2″ пошкоджено та горів дах нежитлової будівлі – пам’ятки архітектури. Постраждав 49-річний чоловік. 5 лютого 02:36 м. Харків. Внаслідок влучання БПЛА типу “Герань-2” частково зруйновано та горів дах нежитлової будівлі, також пошкоджено скління вікон 7-ми корпусів навчального закладу”, – написав Синєгубов.