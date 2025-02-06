На каком этапе восстановление многоэтажки на Северной Салтовке: кадры с места
Фото: Харьковский горсовет
Продолжается восстановление многоэтажного дома на улице Соборности Украины в Харькове, значительно пострадавшего в результате попаданий вражеской артиллерии в начале полномасштабной войны.
По данным Харьковского горсовета, специалисты демонтируют поврежденные конструкции одного из подъездов дома. После демонтажа начнутся работы по восстановлению, в частности, восстановление внутренних и наружных стен, плит перекрытия, монтаж остекления, ремонт входных групп, коммуникаций и т.д.
«В доме будет полностью отремонтировано и утеплено 4 тыс. кв. м фасада, а также восстановлено более 1,1 тыс. кв. м кровли», — добавили в мэрии.
Читайте также: БпЛА «Молния» атаковали Салтовку: один дрон попал в фасад дома, второй — сбили
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дім, дом, салтовка, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На каком этапе восстановление многоэтажки на Северной Салтовке: кадры с места»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 15:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается восстановление многоэтажного дома на улице Соборности Украины в Харькове, значительно пострадавшего в результате попаданий вражеской артиллерии.".