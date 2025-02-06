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На каком этапе восстановление многоэтажки на Северной Салтовке: кадры с места

Общество 15:40   06.02.2025
Виктория Яковенко
На каком этапе восстановление многоэтажки на Северной Салтовке: кадры с места Фото: Харьковский горсовет

Продолжается восстановление многоэтажного дома на улице Соборности Украины в Харькове, значительно пострадавшего в результате попаданий вражеской артиллерии в начале полномасштабной войны.

По данным Харьковского горсовета, специалисты демонтируют поврежденные конструкции одного из подъездов дома. После демонтажа начнутся работы по восстановлению, в частности, восстановление внутренних и наружных стен, плит перекрытия, монтаж остекления, ремонт входных групп, коммуникаций и т.д.

«В доме будет полностью отремонтировано и утеплено 4 тыс. кв. м фасада, а также восстановлено более 1,1 тыс. кв. м кровли», — добавили в мэрии.

восстановление в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
восстановление в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 15:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается восстановление многоэтажного дома на улице Соборности Украины в Харькове, значительно пострадавшего в результате попаданий вражеской артиллерии.".