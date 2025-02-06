На каком этапе восстановление многоэтажки на Северной Салтовке: кадры с места

Продолжается восстановление многоэтажного дома на улице Соборности Украины в Харькове, значительно пострадавшего в результате попаданий вражеской артиллерии в начале полномасштабной войны.

По данным Харьковского горсовета, специалисты демонтируют поврежденные конструкции одного из подъездов дома. После демонтажа начнутся работы по восстановлению, в частности, восстановление внутренних и наружных стен, плит перекрытия, монтаж остекления, ремонт входных групп, коммуникаций и т.д.

«В доме будет полностью отремонтировано и утеплено 4 тыс. кв. м фасада, а также восстановлено более 1,1 тыс. кв. м кровли», — добавили в мэрии.