На якому етапі відновлення багатоповерхівки на Північній Салтівці – фото
Фото: Харківська міськрада
Триває відновлення багатоповерхового будинку на вулиці Соборності України у Харкові, який значно постраждав унаслідок влучань ворожої артилерії на початку повномасштабної війни.
За даними Харківської міськради, наразі фахівці демонтують пошкоджені конструкції одного з підʼїздів будинку. Після демонтажу там почнуться роботи з відновлення, зокрема, відбудова внутрішніх та зовнішніх стін, плит перекриття, монтаж скління, ремонт вхідних груп, комунікацій тощо.
«В будинку буде повністю відремонтовано та утеплено 4 тис. кв. м фасаду, а також відновлено понад 1,1 тис. кв. м покрівлі», – додали у мерії.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, дім, салтовка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 15:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває відновлення багатоповерхового будинку на вулиці Соборності України у Харкові, який значно постраждав унаслідок влучань ворожої артилерії на початку повномасштабної війни.".