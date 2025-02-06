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На якому етапі відновлення багатоповерхівки на Північній Салтівці – фото

Суспільство 15:40   06.02.2025
Вікторія Яковенко
На якому етапі відновлення багатоповерхівки на Північній Салтівці – фото Фото: Харківська міськрада

Триває відновлення багатоповерхового будинку на вулиці Соборності України у Харкові, який значно постраждав унаслідок влучань ворожої артилерії на початку повномасштабної війни.

За даними Харківської міськради, наразі фахівці демонтують пошкоджені конструкції одного з підʼїздів будинку. Після демонтажу там почнуться роботи з відновлення, зокрема, відбудова внутрішніх та зовнішніх стін, плит перекриття, монтаж скління, ремонт вхідних груп, комунікацій тощо.

«В будинку буде повністю відремонтовано та утеплено 4 тис. кв. м фасаду, а також відновлено понад 1,1 тис. кв. м покрівлі», – додали у мерії.

восстановление в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление в Харькове
Фото: Харківська міськрада
восстановление в Харькове
Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 15:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває відновлення багатоповерхового будинку на вулиці Соборності України у Харкові, який значно постраждав унаслідок влучань ворожої артилерії на початку повномасштабної війни.".