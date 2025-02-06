На якому етапі відновлення багатоповерхівки на Північній Салтівці – фото

Триває відновлення багатоповерхового будинку на вулиці Соборності України у Харкові, який значно постраждав унаслідок влучань ворожої артилерії на початку повномасштабної війни.

За даними Харківської міськради, наразі фахівці демонтують пошкоджені конструкції одного з підʼїздів будинку. Після демонтажу там почнуться роботи з відновлення, зокрема, відбудова внутрішніх та зовнішніх стін, плит перекриття, монтаж скління, ремонт вхідних груп, комунікацій тощо.

«В будинку буде повністю відремонтовано та утеплено 4 тис. кв. м фасаду, а також відновлено понад 1,1 тис. кв. м покрівлі», – додали у мерії.