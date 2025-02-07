Нужно быть осторожными – Терехов назвал наиболее пострадавшие районы Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил печальную статистику обстрелов Харькова в январе и феврале.

«За январь в Харькове было 16 обстрелов, среди которых 10 – дроны типа «Молния». Среди наиболее пострадавших районов и тех, которые атакуют, – это Салтовский, Слободской, Шевченковский районы. Но нужно быть очень осторожными, потому что «Молния» может быть в разных районах Харькова. Это очень опасно, потому что этот БпЛА очень маленьких размеров, очень быстро летит на низкой высоте и очень его тяжело сбить ПВО. Работают РЭБы, но не всегда удается их сбивать. И попадание есть в Харькове, и разрушения тоже», — отметил мэр.

Он добавил, что в январе в результате ударов РФ пострадали 47 жилых зданий. В феврале только за один «прилет» в Холодногорском районе повреждены 30 домов.

«Мы зашиваем контуры. Кроме того, ремонтируем крыши. Справляемся, но когда серьезные разрушения, это время, средства, человеческие ресурсы. Но мы не останавливаемся», — подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»