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Нужно быть осторожными – Терехов назвал наиболее пострадавшие районы Харькова

Общество 16:42   07.02.2025
Виктория Яковенко
Нужно быть осторожными – Терехов назвал наиболее пострадавшие районы Харькова Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил печальную статистику обстрелов Харькова в январе и феврале.

«За январь в Харькове было 16 обстрелов, среди которых 10 – дроны типа «Молния». Среди наиболее пострадавших районов и тех, которые атакуют, – это Салтовский, Слободской, Шевченковский районы. Но нужно быть очень осторожными, потому что «Молния» может быть в разных районах Харькова. Это очень опасно, потому что этот БпЛА очень маленьких размеров, очень быстро летит на низкой высоте и очень его тяжело сбить ПВО. Работают РЭБы, но не всегда удается их сбивать. И попадание есть в Харькове, и разрушения тоже», — отметил мэр.

Он добавил, что в январе в результате ударов РФ пострадали 47 жилых зданий. В феврале только за один «прилет» в Холодногорском районе повреждены 30 домов.

«Мы зашиваем контуры. Кроме того, ремонтируем крыши. Справляемся, но когда серьезные разрушения, это время, средства, человеческие ресурсы. Но мы не останавливаемся», — подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 16:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил печальную статистику обстрелов Харькова в январе и феврале.".