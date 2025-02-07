Потрібно бути обережними – Терехов назвав найбільш постраждалі райони Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив сумну статистику обстрілів Харкова у січні та лютому.

«За січень у Харкові було 16 обстрілів, серед яких 10 – дрони типу «Молния». Серед найбільш постраждалих районів міста, і тих, які атакують – це Салтівський, Слобідський, Шевченківський райони. Але потрібно бути дуже обережними, бо «Молния» може бути в різних районах Харкова. Це дуже небезпечно, бо цей БпЛА дуже маленьких розмірів, дуже швидко летить на низькій висоті і дуже його важко збити ППО. Працюють РЕБи, але не завжди вдається їх збивати. І потрапляння є у Харкові, і руйнації теж», – зазначив міський голова.

Він додав, що в січні внаслідок ударів РФ постраждали 47 житлових будівель. У лютому ж тільки за один «приліт» в Холодногірському районі пошкоджені 30 будинків.

«Ми зашиваємо контури. Крім цього, ремонтуємо дахи. Справляємось, але коли серйозні руйнації, це певний час, кошти, людські ресурси. Але ми не зупиняємось», – підкреслив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”