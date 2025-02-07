Потрібно бути обережними – Терехов назвав найбільш постраждалі райони Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив сумну статистику обстрілів Харкова у січні та лютому.
«За січень у Харкові було 16 обстрілів, серед яких 10 – дрони типу «Молния». Серед найбільш постраждалих районів міста, і тих, які атакують – це Салтівський, Слобідський, Шевченківський райони. Але потрібно бути дуже обережними, бо «Молния» може бути в різних районах Харкова. Це дуже небезпечно, бо цей БпЛА дуже маленьких розмірів, дуже швидко летить на низькій висоті і дуже його важко збити ППО. Працюють РЕБи, але не завжди вдається їх збивати. І потрапляння є у Харкові, і руйнації теж», – зазначив міський голова.
Він додав, що в січні внаслідок ударів РФ постраждали 47 житлових будівель. У лютому ж тільки за один «приліт» в Холодногірському районі пошкоджені 30 будинків.
«Ми зашиваємо контури. Крім цього, ремонтуємо дахи. Справляємось, але коли серйозні руйнації, це певний час, кошти, людські ресурси. Але ми не зупиняємось», – підкреслив Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, БпЛА Молния, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 16:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив сумну статистику обстрілів Харкова у січні та лютому.".