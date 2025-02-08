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Какой будет погода в Харькове и области 9 февраля – прогноз

Погода 20:00   08.02.2025
Виктория Яковенко
Какой будет погода в Харькове и области 9 февраля – прогноз Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 9 февраля, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 7 до 9 градусов мороза, днем ​​– от 1 до 3 мороза, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 6 до 11 градусов мороза, дневная – от 1 до 6 мороза.

Ветер северо-восточный – 5-10 м/с.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2025 в 20:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 9 февраля, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололед.".