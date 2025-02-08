Какой будет погода в Харькове и области 9 февраля – прогноз
Фото: Василий Голосный
В воскресенье, 9 февраля, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололед.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 7 до 9 градусов мороза, днем – от 1 до 3 мороза, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.
По области ночная температура составит от 6 до 11 градусов мороза, дневная – от 1 до 6 мороза.
Ветер северо-восточный – 5-10 м/с.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: погода, Харьков, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2025 в 20:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 9 февраля, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололед.".