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Якою буде погода в Харкові та області 9 лютого – прогноз

Погода 20:00   08.02.2025
Вікторія Яковенко
Якою буде погода в Харкові та області 9 лютого – прогноз Фото: Василь Голосний

У неділю, 9 лютого, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 7 до 9 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 6 до 11 градусів морозу, денна – від 1 до 6 морозу.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2025 в 20:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 9 лютого, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.".