Якою буде погода в Харкові та області 9 лютого – прогноз

У неділю, 9 лютого, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 7 до 9 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 6 до 11 градусів морозу, денна – від 1 до 6 морозу.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.