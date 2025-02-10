Заросли вместо ЖК: что произошло с землей в Харькове за 21 млн грн

Громаде Харькова вернули участок площадью более 2 га в микрорайоне «Горизонт» за 21 млн грн потому, что за 18 лет там не начали никаких работ.

Эту землю в 2007 году горсовет передал ООО в аренду для строительства многоэтажного жилого комплекса с помещениями соцкультбыта и подземным паркингом, рассказывают в Харьковской областной прокуратуре.

«Однако ООО до сих пор не приступило к строительству и даже не получило соответствующих разрешительных документов. При этом земельный участок находится в заброшенном состоянии, плотно порос деревьями и зарослями, и не огражден», — отметили в прокуратуре.

Так что правоохранители обратились в суд с требованием вернуть землю в коммунальную собственность.

При рассмотрении дела ответчик вернул участок громаде. Сейчас производство по делу закрыто.