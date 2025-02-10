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Чагарники замість ЖК: що сталося із землею в Харкові за 21 млн грн

Суспільство 16:21   10.02.2025
Вікторія Яковенко
Чагарники замість ЖК: що сталося із землею в Харкові за 21 млн грн Фото: Харківська обласна прокуратура

Громаді Харкова повернули ділянку площею понад 2 га в мікрорайоні «Горизонт» за 21 млн грн, бо за 18 років там не розпочали жодних робіт.

Цю землю у 2007 році міськрада передала ТОВ в оренду для будівництва багатоповерхового житлового комплексу з приміщеннями соцкультпобуту та підземним паркінгом, розповідають у Харківській облпрокуратурі.

«Однак ТОВ дотепер не розпочало будівництво і навіть не отримало відповідні дозвільні документи. При цьому земельна ділянка знаходиться в занедбаному стані, щільно поросла деревами та чагарником та не огороджена», – зазначили у прокуратурі.

Тож правоохоронці звернулися до суду з вимогою повернути землю в комунальну власність.

Під час розгляду справи відповідач повернув ділянку громаді. Наразі провадження по справі – закрите.

земля в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 16:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Громаді Харкова повернули ділянку площею понад 2 га в мікрорайоні «Горизонт» за 21 млн грн, бо за 18 років там не розпочали жодних робіт.".