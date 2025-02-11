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Прогноз погоды на 12 февраля в Харькове и области: мороз и гололед

Погода 19:39   11.02.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 12 февраля в Харькове и области: мороз и гололед Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 12 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков. На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 13° мороза❄️, днем ​​1 — 6° мороза❄️.

По городу: Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 9 — 11° мороза❄️, днем ​​3 — 5° мороза❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 19:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 12 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".