Прогноз погоды на 12 февраля в Харькове и области: мороз и гололед
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 12 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Без осадков. На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 13° мороза❄️, днем 1 — 6° мороза❄️.
По городу: Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 9 — 11° мороза❄️, днем 3 — 5° мороза❄️.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 19:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 12 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".